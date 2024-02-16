Умерла Наталья Троицкая

Вчера вечером, 15 февраля, ушла из жизни Наталья Васильевна Троицкая – главный редактор газеты «Слава Севастополя» с 1998 по 2022 год.

В «Славе Севастополя» в общей сложности Н.Троицкая проработала 48 лет. В 1974 году она начала работать в редакции простым корреспондентом, через несколько лет стала заведующей отдела культуры, потом ее назначили ответственным секретарем. Получила звание «заслуженный журналист Украины».

Н. Троицкая принимала участие в общественной жизни города: была членом Общественной палаты Севастополя и входила в состав правления региональной общественной организации «Севастопольский городской совет женщин».

По словам журналистов, которые работали под руководством Н.Троицкой, она была умной и волевой женщиной.

«Многие севастопольские семьи, куда почти ежедневно приходила теперь уже 106-летняя «Слава Севастополя», где она стала не просто другом и советчиком, а почти членом этих семей, будут помнить Наталью Васильевну Троицкую! Как будем помнить ее мы – журналисты «Славы», – написал ее коллега Сергей Кошкин.

Родилась Н.Троицкая в Севастополе. Ее отец, Василий Шмитьков, участник ВОВ и Керченского десанта, служил а ОВРе, через несколько лет его перевели на службу в Москву. Н.Троицкая училась в престижной школе при институте атомной энергии, но поступила учиться на филологический факультет. После окончания института, она вышла замуж за морского офицера и вернулась в родной город.