Украденную на Карибах яхту обнаружили в Севастополе

Российские туристы похитили на Карибских островах яхту, взятую напрокат. Судно они перегнали в Крым и несколько лет катали на нем других туристов по побережью Черного моря.

«Туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн рублей. Они перегнали судно на родину, зарегистрировав его по поддельным документам», — сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Яхта, угнанная с Карибских островов в июне 2019 года, не простаивала. На ней уже под российским флагом на морские прогулки возили туристов по российскому и турецкому побережью Черного моря. Неладное заподозрили севастопольские таможенники. Судно решили проверить.

«Яхта была задержана. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Кроме того, судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила восемь млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Севастопольская таможня возбудила уголовные дела, в том числе, за незаконную легализацию яхты, и связалась с Королевской полицией Антигуа и Барбуды. Там подтвердили информацию о хищении яхты, также возбудили уголовное дело, а главаря банды объявили в международный розыск.