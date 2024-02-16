Реставрация памятников Исторического бульвара завершится к лету

На сегодняшний момент из 14 памятников полностью готовы три, остальные находятся в 60% степени готовности.

Музей обороны Севастополя показал как реставрируют памятники, построенные в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя. Реставрационные работы на объектах культурного наследия начались в июле прошлого года.

— Сейчас кроме реставрации здания панорамы проводится реставрация 14 памятников — объектов культурного наследия, входящих в состав Исторического бульвара, – рассказал начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько.

Один из памятников, который находится в высокой степени готовности — это батарея Костомарова. Здесь уже выполнена расчистка, укрепление, докомпановка и гидроизоляция фундаментов, реставрация каменной кладки и гранитных элементов. Памятник находился в неудовлетворительном состоянии: каменные элементы были частично смещены, разрушены, между ними образовали трещины. Объект был фактически откопан во время археологических раскопок 2018 года.

Памятник Льву Толстому полностью отреставрирован. Хотя, по словам прораба компании-подрядчика ООО «Интеграл» Игоря Тарасенко, он также находился в плачевном состоянии.

— На данный момент мы вернули ему исторический облик. Фундамент был усилен, бордюр перебран, произведены докомпановки по граниту. Барельеф с изображением портрета писателя претерпел разрушение — ухо было отвалено. Наши скульпторы все восстановили, — сообщил представитель подрядчика и добавил, что половина части ограждения вокруг памятника была скрыта под землей. Специалисты ее откопали, очистили и посадили на фундамент. До этого камни ограждения стояли просто на земле. Разница в структуре камней на ограждении — не ошибка: таким памятник был изначально.

Самые сложные работы специалистов ждали на памятнике Эдуарду Тотлебину. Во время очистки фигур генерал-адъютанта и саперов были выявлены значительные утраты металлических элементов, которые снова отливали в мастерской и устанавливали на место. Впереди еще монтаж фонарей. Аутентичные четырехметровые светильники, увенчанные двуглавыми орлами будут установлены по углам гранитной площадки монумента. Эти светильники были полностью утрачены: остались только нижняя часть и элемент украшения, но реставраторы восстановили форму светильников по чертежам. Также памятник ждет патинирование.

Продолжаются работы и на памятнике Федору Ушакову. В руки реставраторов бюст флотоводца попал в удовлетворительном состоянии. Это не удивительно, так как установлен он на Историческом бульваре в 80-е годы 20 века. Памятник очистили, используя щадящую лазерную технологию. По словам И.Тарасенко, очистка — это достаточно кропотливая работа, на нее ушло порядка недели.

Работы по реставрации 14 памятников на Исторической бульваре продолжаются. Стоимость этих работ вместе с авторскими и техническим надзором составляет 132 миллиона рублей.

Заключительным этапом реконструкции после восстановления памятников, здания Панорамы и живописного полотна, станет благоустройство и озеленение территории. Реставрацию Панорамы планируют завершить к концу 2024 года, реставрацию памятников — к середине 2024 года, а открыть долгожданный объект собираются в 2025 году.