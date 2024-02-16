Пожилым людям помогут подтвердить данные телефона

Правительство Севастополя сообщило жителям города о необходимости пройти проверку достоверности сведений об абоненте мобильной связи. Это делается в соответствии с законодательством о связи.

«Проверка достоверности сведений об абоненте — физическом лице осуществляется путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, а также других данных документа, удостоверяющего личность абонента. Эти требования крайне актуальны и взяты на особый контроль надзорных органов, поскольку именно с неподтвержденных телефонов осуществляются звонки мошенников», — объясняется в сообщении.

О необходимости подтвердить данные номеров говорится в смс-сообщениях от МТС, приходящих с начала февраля жителям Севастополя. Сделать это можно через интернет или лично явившись в офис оператора мобильной связи.

Правительство города сообщило, что организована помощь гражданам, в первую очередь жителям преклонного возраста, которые не умеют пользоваться интернетом и порталом госуслуг. Они могут обратиться в любое отделение МФЦ в Севастополе, и квалифицированные специалисты окажут помощь при прохождении процедуры подтверждения персональных данных или при регистрации на портале «Госуслуги» для дальнейшего подтверждения.

Но если мобильный номер был куплен в 2014 году, он вполне может быть зарегистрирован на совсем незнакомого человека, даже если при покупке вы предоставляли все свои паспортные данные. Но перерегистрировать номер на себя можно только явившись в салон МТС вместе с прежним хозяином. Но офисов МТС в Севастополе и в Крыму за 10 лет, прошедших с момента воссоединения с Россией, так и не открылось. Ближайший — в Тамани, на материке. Поэтому у многих жителей с подтверждением данных возникли проблемы.

Правительство города обратилось в Минцифры России в целях выработки механизма подтверждения персональных данных для жителей города Севастополя.