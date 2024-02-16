На возмещение ущерба от ноябрьского шторма выделили еще 14,5 млн рублей

Из городского Резервного фонда дополнительно выделили 14,5 млн рублей на компенсацию физическим лицам ущерба, причиненного непогодой 27 ноября 2023 года. Соответствующее постановление принято 15 февраля на заседании правительства Севастополя.

Как прозвучало на заседании, на сегодня выплаты получили около 3700 пострадавших от шторма. Общая сумма компенсаций составит 44,5 миллиона рублей.

Из пояснений следует, что пока выплаты производятся из регионального бюджета, но потом они будут компенсированы из бюджета федерального.

На вопрос о компенсационных мерах в отношении пострадавших юрлиц, и.о.замгубернатора Павел Иено пояснил, что сейчас формируются списки пострадавших в установленном порядке, они согласовываются с МЧС и МВД, с последующим прохождением региональной экспертизы для получения федеральной помощи.

Результаты экспертизы будут направлены в Минстрой.