Издают книгу о приключениях херсонесского мальчика Гераклида

Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» создали книгу для детей о приключениях юного жителя античного полиса. Планируется, что книга выйдет в свет этой весной.

О чем она будет и какой, «Севастопольская газета» поговорила с автором, заведующим издательским сектором Херсонесского музея-заповедника, кандидатом исторических наук Андреем Зайковым.

— Андрей Викторович, как возникла идея написать такую книгу?

— Она появилась у меня, едва я начал работать в Херсонесе, было это лет пять назад. Дело в том, что моя профессиональная специализация — история античности. Древней Грецией и Римом занимался всю свою жизнь, преподавал древнюю историю в Уральском государственном университете на кафедре истории древнего мира и средних веков. А когда начал заниматься в Херсонесе издательской деятельностью, обратил внимание, что в музейной книжной лавке фактически нет книг о Херсонесе, которые были бы адресованы детям. А ведь такая литература просто необходима, если мы хотим привить молодому поколению уважение, понимание и любовь к этому месту.

— Вроде, с детьми в музее сейчас работают активно?

— Да, безусловно, это направление развивается. Накоплен уже большой опыт у наших сотрудников, есть очень интересные решения, постоянно рождаются новые идеи. И появление художественной книги, действие которой напрямую привязано к херсонесскому городищу, к нашему музейному ландшафту, как нельзя лучше вписывается в это направление.

Я убежден, что для детей необходимы не только экскурсии, викторины, квесты, рассказы учителя, но еще и литературно-художественная подача материала. Такая подача, между прочим, помогает ребенку идентифицировать себя с героем книги.

Я вспомнил о литературе, которая существовала в прежние времена. Тогда исторические книги для детей писали известные авторы, в том числе видные профессиональные историки, это было довольно распространенным и заметным явлением советской культуры. Например, писательница Любовь Воронкова написала прекрасные повести о персидском царе Кире Великом, об Александре Македонском, о Мессенских и Греко-персидских войнах. Великолепные книги подобного рода создал Соломон Яковлевич Лурье — филолог-эллинист, один из самых ярких исследователей античности. В те времена в школьных и районных библиотеках полки были полны детской литературы подобного рода, которая сейчас куда-то исчезла.

— Что же было потом с вашей идеей?

— Ее реализация как-то все время откладывалась «на потом», пока однажды такая же мысль не прозвучала от заместителя директора музея Артема Александровича Чернова. Собственно, он озвучил предложение питерского издательства «Медный всадник» создать книгу о Херсонесе для детей младшего и среднего школьного возраста. По мнению издателей, написать такую книгу должен был непременно сотрудник музея.

Я неосмотрительно дал свое согласие, но из-за занятости другими проектами приступать к работе над этим особо не спешил. Каково же было мое удивление, когда примерно через год вдруг выяснилось, что издательство настроено вполне серьезно! Они запросили у меня хотя бы первичный проект. Что было делать? Я подписал с ними договор и приступил к работе.

— Придумали сюжет?

— Именно так. Сначала сложил в голове общую канву, ответил себе на вопрос — для чего, вообще говоря, нужна эта книга, написал первую сцену. Потом сюжет начал развиваться как-то сам собой, по своей внутренней логике...

Ориентировался на возраст своего 11-летнего внука Тимофея. Его я и представлял, когда создавал образ мальчика, которому дал имя Гераклид.

— Ага, ваш Гераклид жил в Херсонесе?

— Я решил не ограничиваться одним только Херсонесом, не уходить в «местечковость», а раскрыть для юных читателей более широкую культурно-историческую перспективу, которая позволила прикоснуться и к греческой философии, и к стихам Гомера, и к географии того времени. Чтобы у ребенка возникло понимание о Понте Эвксинском, его морских течениях и торговых путях, о городах этой ойкумены. Обязательно там должны быть представлены Афины и хотя бы вскользь упоминаться Спарта...

— Ваш Гераклид — путешественник?

— Он — путешественник по воле судьбы. Его еще ребенком разбойники похищают его на херсонесской хоре и увозят куда-то в горы в свою деревню. Потом он попадает в Гераклею Понтийскую — метрополию Херсонеса, далее — в Афины, где становится рабом греческого философа родом из Боспора. Этот философ однажды отправляется на родину, чтобы доставить туда своим друзьям бесценный подарок — папирусные свитки с новейшими произведениями по истории, медицине, политике, географии. Гераклида он берет с собой...

В книге упоминаются реальные события того времени, исторически зафиксированные архитектурные сооружения, фигурируют предметы обихода, привычные для жителя греческого города эллинистического периода.

— И что же было потом?

— Во время путешествия судно, на котором находится мальчик, терпит кораблекрушение, а море выбрасывает его на берег, где он встречает своего знакомого тавра, в семье которого был когда-то рабом. Тот помогает ему добраться до Херсонеса и... далее сюжет развивается уже в самом городе.

— В самом Херсонесе?

— Да, и это дает мне возможность создать ландшафт с конкретными существующими сейчас местами, в которых развивается сюжет.

Я представляю себе такую картину: ребенок гуляет с родителями у нас по городищу, они уже вместе прочитали эту повесть. Вот они останавливаются у одной из городских усадеб: «Мама, Гераклид же мог бывать в этом доме?... Через эти ворота он вошел в город, помнишь?... Смотри, а здесь он спускался в эту пещеру, когда искал с друзьями свой дом! А в этом театре ставили представление!»

Я хотел, чтобы это не была какая-то абстрактная история, а все приключения героя привязывались к местности. В этом и состоит познавательный аспект книги.

— Уже хочется прочесть!

— Это еще не все. Работая над такой книгой, недостаточно написать текст. Для детского издания необходимо много хороших иллюстраций, причем на высоком художественном уровне.

Издательство поставило задачу оформить соответствующим образом каждый разворот книги.

Я с самого начала полагал, что эту работу лучше всего может сделать Полина Жукова, реставратор Херсонесского музея и при этом по-настоящему талантливый художник. Вместе мы и создали визуальный образ нашего Гераклида. С Полиной оказалось работать очень легко, она чутко реагировала на все мои замечания, которых было немало, и тонко подошла к раскрытию темы. В результате, как мне кажется, образ у нас получился интересный и узнаваемый.

— Когда выйдет книга?

— Выпуск намечен на апрель. Это будет издание объемом примерно в 70 страниц, формата А4. Нам пообещали, что книга будет издана на хорошей бумаге, с привлекательной обложкой.

— Будет презентация?

— Мы уже придумали, какой ее сделать. Хотим совместить презентацию книги с выставкой работ Полины Жуковой — книжных иллюстраций и ее художественных зарисовок. Также хотим показать и рабочие эскизы, не вошедшие в книгу и сделанные в иной технике.

Эту нашу идею горячо поддержала директор нашего музея, Елена Александровна Морозова. Благодаря ей идея персональной выставки переросла в нечто большее. Будет добавлена яркая археологическая составляющая в виде артефактов, которые мог видеть, среди которых мог жить, которыми мог пользоваться наш Гераклид — мальчик из эллинистического Херсонеса. Есть и другие идеи. Будет не только познавательно, но и интересно.

На презентацию хотим пригласить школьников, их родителей и учителей, вообще всех, кто любит нашу историю, литературу и живопись. К слову, нашу книгу можно будет использовать на уроках истории и севастополеведения в качестве произведения для внеклассного чтения, по ней можно проводить различные интерактивные занятия, экскурсии, викторины.

— Кстати, чем заканчиваются приключения херсонесского мальчика?

— Это можно будет узнать, прочитав книгу.