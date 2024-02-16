Газеты и журналы вернут в супермаркеты

Минпромторг России призвал торговые сети вернуть в продажу газеты и журналы. В течение месяца магазины должны проработать вопрос с реализацией печатной продукции.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов призвал все торговые сети пойти навстречу СМИ. В противном случае, с учетом социальной значимости вопроса, Министерство будет вынуждено ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В.Евтухов отметил, что часть торговых сетей ответственно подходят к делу и уже работают с печатной периодикой, однако объемы печатной продукции можно и нужно наращивать. При этом нужно понимать, что печатные СМИ — это совершенно особая категория, которую нельзя ставить в один ряд с обычным непродовольственным товаром. Свежая пресса актуальна лишь в день выпуска, поэтому коэффициент ее продаж нельзя сравнивать с продажей носков или зубной пасты.

Актуальность вопроса продаж периодики подтвердили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Последний сообщил, что выкладка на прилавок печатных изданий в некоторых супермаркетах уменьшается, а из ряда торговых сетей газеты и журналы и вовсе пропали.

Ранее журналисты подготовили и направили письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором в том числе речь шла о возвращении на полки супермаркетов газет и журналов.

Исчезновение большой части газет и журналов из супермаркетов заметили и севастопольские читатели. Сейчас в основных городских торговых сетях ассортимент газет и журналов резко сократился, а в некоторых магазинах их совсем перестали продавать.