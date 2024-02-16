«Армейский спрей» поможет бойцам на передовой

В Крымском федеральном университете совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю собрали гуманитарную помощь для военных на передовой к 23 февраля. Кроме продуктов питания, средств гигиены, необходимого оборудования, писем и рисунков от кадет, защитники получат три тысячи бутылочек «Армейского спрея».

Как сообщила пресс-служба университета, «Армейский спрей» — природный антисептик на основе гидролатов лекарственных эфиромасличных культур — чабреца горного и алоэ. Средство разработано на базе инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ. Спрей можно применять при ожогах, ссадинах, укусах насекомых, травмах, порезах и ранениях.

«Благодаря изобретению сотрудников Медицинского института мы смогли собрать очень важный и полезный гуманитарный груз для отправки на фронт. Антисептические средства — вещь первой необходимости для тех, кто сейчас защищает Родину. Этот спрей будет способствовать улучшению гигиенического состояния и санитарно-эпидемиологической ситуации. Отрадно, что университет и Следственный комитет наладили такое сотрудничество, чтобы вместе внести свой посильный вклад в обеспечение и поднятие боевого духа ребят, которые нас защищают», — отметил руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

Кроме того, сотрудники инжинирингового центра уже ведут апробацию и других средств на основе гидролатов растений, которые произрастают в Крыму. Фазу тестирования и лабораторных исследований уже проходят натуральные назальные и оральные спреи лекарственного и антисептического действия.

Укомплектованные посылки в ближайшее время будут оправлены бойцам 126 бригады береговой обороны, над которой держат шефство сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета, регулярно собирая гуманитарную помощь.