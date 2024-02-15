Выставленная на аукцион «Лунная ночь» не из музея Симферополя

Картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь», которую выставляет на торги Московский аукционный дом, не имеет отношения к пейзажу этого автора с аналогичным названием из Симферопольского художественного музея, сообщили ТАСС в аукционном холдинге.

Ранее украинские СМИ предположили, что Россия выставит на аукцион картину И.Айвазовского «Лунная ночь», «пропавшую из Симферопольского художественного музея в 2014 году». Однако, как сообщают аукционисты, речь идет о двух разных полотнах.

«Полотно Ивана Айвазовского, которое выставлено на торгах 18 февраля, было приобретено в 2008 году в Швеции на аукционе Stockholms Auktionsverk. Произведение прошло экспертизу в Государственном Русском музее, что подтверждается соответствующими документами. Путаница возникла из-за двух не связанных между собой произведений Ивана Айвазовского с аналогичным названием «Лунная ночь», — отметили в пресс-службе аукционного холдинга, отметив, что картины были написаны Айвазовским с разницей в четыре года.

Одна из работ с видами на Константинополь будет представлена на февральских торгах Московского аукционного дома. Полотно датируется 1878 годом. Аналогичный морской пейзаж с парусником, огибающим Девичью башню, находится в собрании Русского музея.

Вторая «Лунная ночь» представляет собой вид Черного моря у Крымского побережья в районе Феодосии и датируется 1882 годом. «Картина хранилась в Симферопольском художественном музее. В 2014 году украинская сторона объявила пейзаж в международный розыск. На данный момент произведение официально числится в фонде Симферопольского государственного музея», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 18 февраля «Лунная ночь» Айвазовского стоимостью 100 миллионов рублей будет выставлена на торги в Москве. После этого в запрещенной в России социальной сети Х бывший прокурор Украины Гюндуз Мамедов написал о том, что картина может иметь незаконное происхождение.