В Херсонесе снова будет монастырь

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» будет восстановлен мужской монастырь, упраздненный 100 лет назад.

В праздник Сретения Господня, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, было положено начало возрождению монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре. Сообщает пресс-служба Крымской митрополии.

На руинах Базилики 1935 года в Херсонесе 15 февраля в день праздника Сретения Господня и по случаю возобновления монашеской жизни в Свято-Владимирском монастыре прошло праздничное богослужение.

Мужской монастырь здесь был основан в 1850 году. Сначала там было три кельи, а затем небольшой храм в честь княгини Ольги, освященный 28 февраля 1853 года.

В дальнейшем в распоряжении монастыря на территории Херсонеса находились несколько строений: центральный дом, трапезная, корпус братии, монастырская гостиница, церковь, Владимирский собор и другие.

В 1924 году по решению Крымского центрального исполнительного комитета монастырь был закрыт. После этого в зданиях монастыря размещалась воинская часть, дом инвалидов, а в 1925 году помещения были переданы Херсонесскому историко-археологическому музею, который до сих пор там и располагается.

Пресс-служба археологического заповедника подтвердила информацию о возрождении монастыря на территории Херсонеса.