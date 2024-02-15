В Евпатории разрушили очередную советскую мозаику

Согласно экспертной оценке, данной искусствоведом, членом Союза художников России О.В.Волковой, мозаика «Праздник» — шедевр монументально-декоративного искусства (4х7 метров) и заслуживает особой оценки и сохранности. Панно выполнено в сложной технике врезанного рельефа разной высоты с мозаичным изображением поверх него и на фоне. Это позволяет рассматривать мозаику не только вблизи, но и с большого расстояния.

Угроза утраты шедевра монументального искусства стала явной в начале декабря прошлого года. Общественники и краеведы Евпатории и Крыма в попытках сохранить мозаику обращались в администрацию города и к главе Республики Крым, связывались с собственником земельного участка ООО «Пансионат «Родничок» директором И.Н.Питухиным и подрядчиком, ведущим там масштабную жилую застройку.

Активисты настаивали, что если нельзя спасти здание, то есть несколько вариантов сохранить мозаику. Можно оставить стену как есть и каким-то образом архитектурно интегрировать в будущую застройку. Либо перемонтировать мозаику на другое место.

После серии переговоров, застройщик пошел навстречу общественникам и разрешил демонтаж, с условием уложиться в недельный срок. «Если вам эта мозаика нужна — забирайте. Но нас подгоняет план строительства. Нельзя работы прекратить на месяц или дольше», — согласился подрядчик.

Один из участников группы по сохранению мозаичного панно художник-мозаичист Игорь Гладких рассказал «Севастопольской газете», что был составлен план работ: возведение лесов, очистка мозаики от пыли, оклейка, разметка мест разрезов, аренда оборудования: манипулятора, бензорезов. А специалистов по перемонтажу мозаики в Крыму — единицы.

— Если нам не удастся демонтировать мозаику по техническим причинам, то ее придется вырезать вместе со стеной, — объяснил художник. — Добровольцев, волонтеров мы соберем. Пленку закупим, арендовать манипулятор — в принципе тоже реально.

Разговор с И.Гладких состоялся 7 февраля, а 11 февраля он собирался в Евпаторию, чтобы вместе с товарищами обсудить с застройщиком все технические моменты и приступить к демонтажу. Но директор И.Н.Питухин сообщил активистам, что здание и мозаика на нем — частная собственность, поэтому забрать художественную композицию они могут за шесть миллионов рублей.

К такому торгу активисты были не готовы... и очередное художественное произведение было разрушено.

Такая же история произошла два года назад с мозаикой Ю.Белкина на здании грязелечебницы «Мойнаки». Его снесли, расчищая место под строительство детского реабилитационного центра.