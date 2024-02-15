В Евпатории разрушили очередную советскую мозаику
Общественникам опять не удалось спасти от уничтожения уникальное декоративное мозаичное панно крымского художника Юрия Белкина, украшавшее главный фасад бывшего санатория «Родничок».
Согласно экспертной оценке, данной искусствоведом, членом Союза художников России О.В.Волковой, мозаика «Праздник» — шедевр монументально-декоративного искусства (4х7 метров) и заслуживает особой оценки и сохранности. Панно выполнено в сложной технике врезанного рельефа разной высоты с мозаичным изображением поверх него и на фоне. Это позволяет рассматривать мозаику не только вблизи, но и с большого расстояния.
Угроза утраты шедевра монументального искусства стала явной в начале декабря прошлого года. Общественники и краеведы Евпатории и Крыма в попытках сохранить мозаику обращались в администрацию города и к главе Республики Крым, связывались с собственником земельного участка ООО «Пансионат «Родничок» директором И.Н.Питухиным и подрядчиком, ведущим там масштабную жилую застройку.
Активисты настаивали, что если нельзя спасти здание, то есть несколько вариантов сохранить мозаику. Можно оставить стену как есть и каким-то образом архитектурно интегрировать в будущую застройку. Либо перемонтировать мозаику на другое место.
После серии переговоров, застройщик пошел навстречу общественникам и разрешил демонтаж, с условием уложиться в недельный срок. «Если вам эта мозаика нужна — забирайте. Но нас подгоняет план строительства. Нельзя работы прекратить на месяц или дольше», — согласился подрядчик.
Один из участников группы по сохранению мозаичного панно художник-мозаичист Игорь Гладких рассказал «Севастопольской газете», что был составлен план работ: возведение лесов, очистка мозаики от пыли, оклейка, разметка мест разрезов, аренда оборудования: манипулятора, бензорезов. А специалистов по перемонтажу мозаики в Крыму — единицы.
— Если нам не удастся демонтировать мозаику по техническим причинам, то ее придется вырезать вместе со стеной, — объяснил художник. — Добровольцев, волонтеров мы соберем. Пленку закупим, арендовать манипулятор — в принципе тоже реально.
Разговор с И.Гладких состоялся 7 февраля, а 11 февраля он собирался в Евпаторию, чтобы вместе с товарищами обсудить с застройщиком все технические моменты и приступить к демонтажу. Но директор И.Н.Питухин сообщил активистам, что здание и мозаика на нем — частная собственность, поэтому забрать художественную композицию они могут за шесть миллионов рублей.
К такому торгу активисты были не готовы... и очередное художественное произведение было разрушено.
Такая же история произошла два года назад с мозаикой Ю.Белкина на здании грязелечебницы «Мойнаки». Его снесли, расчищая место под строительство детского реабилитационного центра.