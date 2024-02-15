Суд вынес приговор экс-начальнику севастопольской КЭЧ

Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Министерства обороны РФ приговорен к восьми годам колонии по делу о взятке при выполнении госконтрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота.

«Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность бывшего начальника севастопольской КЭЧ. Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Черноморскому флоту.

Подсудимый с марта 2018 года по октябрь 2021-го получил взяток на общую сумму более 9,6 млн рублей за покровительство ООО «Энерго Альянс» во время выполнения госконтрактов по теплоснабжению военного городка от одного из руководителей фирмы.