Снесенную ураганом крышу в доме на проспекте Победы, 2-Б, починили

На ремонт сорванной ноябрьским штормом крыши потребовалось три месяца и изрядные усилия сотрудников Госжилнадзора, департамента городского хозяйства, и.о.заместителя губернатора Евгения Горлова, губернатора Михаила Развожаева, депутатов заксобрания и трех управляющих компаний.

«Благодаря совместной работе аварийно-восстановительный ремонт кровли многоквартирного дома 2-Б на проспекте Победы был завершен досрочно — 13 февраля», — отрапортовал на днях в социальных сетях Е.Горлов.

История страданий жильцов многоэтажки такова. Во время шторма в ноябре прошлого года на их доме пострадала крыша. Общая площадь поврежденной кровли составила порядка 300 кв.м. Дождевая вода начала заливала верхние этажи дома. Заявления жильцов в управляющую компанию в течение двух месяцев результата не дали. Частная управляющая компания ООО «Район» к ремонту кровли приступать не торопилась, предоставив на комиссию по ЧС смету на восстановление поврежденной кровли в размере двух миллионов рублей. А государственные управляющие компании данную работу оценивали в 600 тысяч рублей.

После переговоров с руководителями города вопрос вынесли на заседание комитета по городскому хозяйству заксобрания. В результате к восстановительным работам привлекли государственные управляющие компании: УК «Нахимовского района» и УК «УК», а средства выделили из резервного фонда города.

В общей сложности для ремонта крыши было закуплено 320 кв.м кровельного покрытия; 12 куб.м пиломатериала. В ходе работ демонтировали 75 кв.м деформированных металлических элементов кровли, заменили 35 кв.м кровельной обрешетки, обустроили 70 кв.м гидроизоляции, смонтировали 210 кв.м деревянных конструкций, 330 кв.м кровельного покрытия из профилированного листа, 45 погонных метров кровельного ограждения, восстановили пять вентиляционных каналов, одно окно.

Нерешенным остается вопрос: получат ли жители пострадавших квартир компенсационные выплаты за нанесенный водой ущерб.

Напомним, что у дома на пр.Победы, 2-Б, проблема не только с крышей. В 2019 году его подпорная стенка обвалилась вместе с припаркованными во дворе автомобилями жильцов. Стенку не восстановили до сих пор.