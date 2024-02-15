Пристегнитесь! Вас снимает видеокамера

В Севастополе завершены подготовительные работы к включению на камерах видеонаблюдения фиксации нарушений ПДД правил применения ремней безопасности и а требования пропустить пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Данные камеры видеонаблюдения устанавливаются преимущественно на аварийно-опасных участках дорог», — сообщили в городской Госавтоинспекции. Когда начнется видеофиксация в сообщении не уточняется.

В соответствии с пунктом 2.1.2 Правил дорожного движения РФ, водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. За нарушение предусмотрен административный штраф в 1000 рублей.

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Кроме того, в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении, водители должны при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу надлежащим образом снизить скорость, чтобы не подвергать опасности пешеходов, вступивших или вступающих на переход; в случае необходимости надлежит остановиться и пропустить пешеходов. Нарушение этих требований, зафиксированное видеокамерой, обойдется водителю в 1500-2500 рублей.

Отметим, что камеры, фиксирующие, как водители не уступают дорогу пешеходам, давно работают в районе остановки «Омега» на пр.Героев Сталинграда.