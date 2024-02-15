Предлагайте свой эскиз медали «80 лет освобождения Севастополя»

В Севастополе объявлен конкурс на создание эскиза медали к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться в мае этого года.

К участию допускаются граждане РФ и авторские коллективы. Заявку с эскизом с согласием на обработку персональных данных нужно отправить по электронной почте в департамент труда и социальной защиты населения.

В описании эскиза необходимо обосновать применение тех или иных символов, ценностно-смысловое содержание элементов дизайна медали, ее наименования, материала изготовления, а также ориентировочной стоимости. Объем текста — не более 500 знаков.

Заявки принимаются до 4 марта 2024 г.

Оценивать конкурсные работы будут по десятибалльной системе, а победителем станет эскиз, набравший максимальное количество баллов. Основные критерии — оригинальность решений, художественная выразительность, эстетичный внешний вид и соответствие тематике конкурса.

Автор-победитель продолжит работу с профессиональным дизайнером, совместно они разработают окончательный макет для запуска медали в производство.

Памятной медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, руководители ветеранских общественных организаций. Для внесения в списки награждаемых необходимо подать ходатайство о поощрении.

«Севастопольской газете» удалось найти сведения лишь о двух медалях, посвященных юбилейным датам освобождения Севастополя. В 1969 году была выпущена памятная медаль к 25-летию события. Она была настольной, имела диаметр 65 мм, отливалась из материала томпак, имитирующего бронзу.

К 75-летию освобождения, в 2019 году, была разработана и выпущена памятная медаль из металла «под серебро» с изображением памятника «Матрос и солдат» в пятиконечной звезде, покрытой красной эмалью. Ее диаметр 32 мм.