Мужчин приглашают на медобследование

Акция пройдет с 9.00 до 14.00 в поликлиниках №1, 2, 3, 4, 5, 6 и амбулатории семейной медицины, сообщил департамент здравоохранения Севастополя. Прием будут вести терапевты и урологи. В рамках диспансеризации возьмут анализ крови (необходимо приходить натощак), сделают ФЛЮ и ЭКГ. Дополнительно, по медицинским показаниям возьмут анализ крови на маркер простатспецифический антиген (ПСА).

Для приема направление от врача не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.

Акция проводится для населения, прикрепленного к Первой городской больнице.