МРЭО будет работать дольше

В Севастополе регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД продлил время работы на час. Это связано с необходимостью замены украинских водительских удостоверений на российские.

«Госавтоинспекция Севастополя информирует, что для удобства граждан, в связи с заменой украинских водительских удостоверений жителями Севастополя и новых субъектов РФ, принято решение о продлении рабочего времени подразделения для выдачи водительских удостоверений: с 17 до 18 часов со вторника по пятницу включительно, суббота — до 16 часов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Права 14 года пока менять не нужно

В январе водителей с российскими правами, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах, ждала приятная новость. Документы будут действительны еще три года. При этом приходить для продления документа в МРЭО не нужно, его продлят автоматически.

Данное решение особенно актуально для севастопольцев и крымчан. Массовую замену водительских удостоверений, выданных в украинское время, на российские и перерегистрацию автомобилей в Крыму и Севастополе проводили с апреля 2014 года. И через 10 лет снова планировалась массовая замена документов. Теперь такая необходимость отложена.