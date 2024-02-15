Длина канатной дороги на Ай-Петри сократится

Ялтинскую канатную дорогу запустят в июле, но посадку организуют не в Мисхоре, как раньше, а на промежуточной станции «Сосновый бор».

«Буквально вчера у нас с инвестором прошло совещание, главная задача — запустить этот туристически привлекательный объект, потому что он пользовался большой популярностью. Еще раз напомню, что канатная дорога уникальная, аналогов ей в мире не существует, и я думаю, что уже с июля мы однозначно ее запустим», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она уточнила, что начинаться канатная дорога будет не с нижней станции, как это было ранее, а со средней площадки: в Мисхоре очень «узкое горлышко» и там постоянно возникает транспортный коллапс.

Планируется, что канатная дорога станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри.

В начале 2023 года Корпорация развития Республики Крым сообщила, что канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри» предстоит масштабная реновация. В рамках проекта будет автоматизирована система безопасности, проведены ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях и технологическом оборудовании.

Круглогодичную канатную дорогу из Мисхора на Ай-Петри начали строить в 1967 году, а открыли в марте 1988 года, потому что пришлось переделывать проект. Длина канатки — 2980 м. Нижняя станция «Мисхор» расположена на высоте 86 м над уровнем моря. Средняя — «Сосновый Бор» — на высоте 304 м, а третья — верхняя — «Ай-Петри» — на 1152 м над уровнем моря. Расстояние между нижней и средней станциями около 1310 м. Между станциями «Сосновый Бор» и «Ай-Петри» нет ни одной опорной вышки, а расстояние между ними составляет 1670 м.

Дорога сделана по маятниковому типу. Кабинки движутся в противофазе друг к другу по две между соседними станциями. Пассажирская кабинка (всего их было четыре) проходила весь путь за 15 минут. Скорость движения в верхней части дороги составляла 8 м/с, в нижней — 6 м/с. Угол подъема возле гор — 46°.