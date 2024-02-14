Жители Хмельницкого продолжают хотеть детский сад

Депутаты заксобрания организовали выездное совещание в Хмельницком, на которое пришло практически все село, чтобы доказать, что детский сад там крайне нужен.

Жители села уже не один год пытаются добиться строительства нового детского сада, так как старый — аварийный был закрыт почти 30 лет назад. При этом территория, на которой располагался советский детсад, — единственная пригодная для строительства нового.

Но пока все складывается не в пользу детей и их родителей. На землю претендует агрофирма «Золотая балка», желающая построить там жилье для своих сотрудников. А и.о.директора департамента образования Максим Кривонос утверждает, что строительство нового детсада — нерентабельный проект, так как речь идет всего лишь о 20-25 детях.

М.Кривонос также вместе с депутатами приехал в Хмельницкое и снова попытался донести до собравшихся, что «по имеющимся в ведомстве данным, для обоснования строительства детского сада не набирается минимальное количество будущих воспитанников». В качестве решения проблемы чиновник предложил организовать подвоз детей в детсады близлежащих сел.

Жители же утверждали, что детей дошкольного возраста в их селе больше раза в три.

Депутаты, скорее, встали на сторону селян. Председатель комитета заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова подчеркнула, что развитие сельских территорий — очень важная тема. Кроме того, в год семьи необходимо отдельное внимание уделять семьям с детьми. Сельские ребята должны иметь такие же возможности, как и городские, сообщили в пресс-службе севастопольского заксобрания.

«Прежде всего, мы должны четко понимать, действительно ли есть потребность в этом детском саду. Нужно опросить каждого родителя и выяснить, где фактически проживает ребенок и будет ли ходить в детский сад в этом селе. После этого на базе Законодательного Собрания Севастополя предполагается провести совещание, куда мы пригласим должностных лиц, и будет принято решение о необходимости детского сада в селе Хмельницком», — подвела итоги выездного заседания Елена Глотова.

В свою очередь, председатель комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов отметил, что будет контролировать вопрос наличия детского сада в селе Хмельницком в новом генплане Севастополя.