Вспоминали заслуги вице-адмирала Корнилова

В мероприятии, организованном Севастопольским музеем обороны, приняли участие представители двух ветвей городской власти, Черноморского флота, военно-исторического общества, курсанты Черноморского высшего Военно-морского училища им.П.С.Нахимова, духовенство.

По случаю события в соборе отслужили панихиду в честь очередной даты рождения В.Корнилова. После этого были перечислены его заслуги перед городом и Черноморским флотом.

Вспомнили о том, что В.Корнилова сделал больше по укреплению Севастополя, чем было сделано за все предыдущие десятилетия.

– Корнилов был символом обороны, руководителем, возглавившим ее. В этом человеке моряки видели некий символ, в котором есть и воля и решимость, – рассказал руководитель председатель советник Севастопольского музея обороны, председатель Совета Российского военно-исторического общества Севастополя Дмитрий Серов.

По словам присутствующих на мероприятии историков, когда начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Корнилов появлялся на бастионах, защитники преображались и кричали «Ура!». Его откровенно любили в войсках, потому смертельное ранение вице-адмирала и последующая его гибель в день первой бомбардировки города 5 (17) октября 1854 года стала тяжелой утратой для всех них.

– Главное, что В.Корнилов сделал для обороны города – он задал темп и стратегию обороны, которую, будучи смертельно ранен, выразил словами «Отстаивайте же Севастополь!», – рассказал Д.Серов.

По его словам, объезжая накануне трагического события укрепления и войска, вице-адмирал призвал матросов и солдат держаться до конца словами: «Если кто-то скомандует отступление, колите его! Если я скомандую отступление, колите меня!».

Этот военачальник очень тонко понимал стратегию развития флота, был сторонником строительства и внедрения паровых кораблей.

Так, в 1846 году В.Корнилов был командирован адмиралом М,П.Лазаревым в Англию для заказа и наблюдения за постройкой пароходофрегата «Владимир». Он также был участником первого боя паровых кораблей, который увенчался победой. Пароход «Перваз-Бахри», который был в этом бою взят в плен и включен в состав Черноморского флота, под названием «Корнилов».

Вицен-адмирал был академически образованным генерал-адъютантом, ученым человеком, любимым в войсках.

Известно, что у Корнилова были сложные отношения с другим блестящим руководителем обороны – Павлом Степановичем Нахимовым. Они не стали проще после выполнения Корниловым приказа начальника главного морского штаба князя Александра Меншикова о затоплении кораблей в Севастопольской бухте.

В отличие от Нахимова, Корнилов был против затопления, считая, что флот должен выйти в море, принять бой и погибнуть.

Музей-квартира Корнилова

На вопрос о местах увековечивании памяти Корнилова в Севастополе, Д.Серов вспомнил о так называемой последней квартире Корнилова по адресу ул.Суворова,19, в так называемом доме Волохова.

Этот дом очень перестроен. Я когда проезжаю мимо этого дома, который внутри уже совсем не такой, у меня, глядя на мемориальную табличку, представить, что за окном одной из этих квартир существует музей-квартира вице-адмирала Корнилова. По факту, его там нет.

– Думаю, это не только мое желание. Надеюсь, что когда-нибудь музей будет создан, и я готов даже выступить инициатором такой идеи. Это было бы интересно всем, – сказал Д.Серов.