Ситуацию с водой можно было предвидеть

О том, что стало причиной отключения от водоснабжения почти на неделю целого города, можно ли избежать повторения ошибок при таком же фатальном стечении обстоятельств, «Севастопольская газета» спросила у доцента кафедры географии океанов филиала МГУ в Севастополе, кандидата геологических наук Виталия Лысенко.

Эксперт начал с того, что ситуации с отключением центрального водоснабжения возникали в Севастополе и раньше. Старожилы помнят времена, когда в жилые кварталы воду привозили водовозками, как это произошло в конце января 2024 года. Однако на этот раз...

— Во всем виноват сель?

— Такова озвученная официальная версия причин произошедшего. Однако, как геолог, хочу объяснить, что такое сель. Это потоки грязи, камней и прочего мусора. Но для того, чтобы произошел селевой поток, необходимо, чтобы была глина. Между тем в месте, где происходит сбор нашей воды, — выходы горных пород, которые глины не содержат.

Другое дело, что источники, которые никогда прежде не функционировали, из-за большого количества выпавших осадков стали интенсивно давать воду. Наглядным примером тому стала Скельская пещера. Там возник настолько сильный поток, что смыл всё вокруг. И вот что интересно — вода была довольно чистой.

Дело в том, что в Байдарской котловине встречается несколько речек, дебет которых действительно из-за выпавшего снега и дождей очень сильно увеличился. Прежде многие реки были сухими, их водный поток, в основном, шел под землей. Но в результате большого количества выпадающих осадков они начали пополнять водохранилище. Когда это произошло, водохранилище, по всей видимости, уже было переполнено.

Судя по всему, из переполненного водохранилища для избежания техногенной катастрофы был произведен интенсивный сброс воды. Сброс этот оказался очень масштабным и, судя по всему, вышел из-под контроля, что видно на фотографиях.

В результате вода в реке Черная поднялась на несколько метров. Но эта вода была прозрачной, а не мутной!

— Но разве воду раньше не сбрасывали?

— Сброс, который подтопил Черноречье, не первый. В данном случае дело в ином. За селами Хмельницкое и Сахарная Головка река Черная течет не по своему руслу, а по искусственно созданному. В свое время, чтобы освободить поля для сельского хозяйства, русло спрямили и немного подняли. Новое русло пропускает значительно меньше воды, чем прежнее, естественное. То есть оно бы могло пропустить в два или даже в три раза больше воды, но никак не в 10 раз, как было сброшено в январе. Это и стало главной причиной затоплений.

По всей видимости, когда произошло затопление, находящиеся в районе Сахарной Головки очистительные узлы тоже оказались залиты водой. Это также имеет логическое объяснение. Третий гидроузел изначально был построен в пойме реки, что было грубой ошибкой изыскателей и проектировщиков. Поэтому нечего говорить, что во всем виноваты сели. Сели здесь ни при чем! Виновата наша беспечность!

Такие «катаклизмы» в природе, как выпадение осадков, можно предвидеть заранее. Нужно было потихонечку делать спуски воды, но не так, чтобы в течение полудня спустить огромное ее количество.

— То, что вы рассказали, касается только реки Черная?

— Сейчас пострадали Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье. Но также постоянно в зоне риска находится и поселок Любимовка, расположенный в русле реки Бельбек.

Там по каким-то причинам русло реки тоже спрямили, значительно уменьшив пропускную способность, по сравнению с природным.

В 60-70-х годах в долине существовали каптажные укрепления, которые позволяли воде не растекаться по долине. Но все эти гидротехнические постройки в 80-х годах были засыпаны, на их месте выросло большое количество коттеджей. Как следствие, начались проблемы с затоплениями.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести гидрологические и гидротехнические работы, сделать подземный сток, другими словами, дренаж, который потом нужно будет своевременно чистить.

Надо понимать, что затопление Любимовки — это результат процессов, происходящих по всей долине, что напрямую связано с имеющимися там двумя водохранилищами — Счастливое-1 и Счастье-2.

Подтопления в Бельбекской долине происходят, когда во время дождей из второго сбрасывают воду.

— Но это ведь уже не территория Севастополя.

— Верно, это территория Бахчисарайского района. Но это не означает, что происходящее там не требует контроля, например, в части того, чтобы сбросы производились не тогда, когда у нас идут дожди, а заранее и по чуть-чуть. А то ведь получается, что Счастье-2 мешает жить счастливо в Любимовке.

— Северная сторона рассматривается правительством города перспективной территорией развития. Что вы на это скажете?

— Разумеется, мы наблюдаем за планами руководства города превратить Севастополь в город-миллионник. Идея прекрасная, но единственное, что непонятно, как при таком росте населения будут решаться вопросы водообеспечения.

Вернемся к Чернореченскому водохранилищу. Изыскания под него были сделаны в 20-х годах 20 века, ввели водохранилище в эксплуатацию в 50-е годы. В следующем десятилетии подняли плотину еще выше, доведя наполняемость до 62 миллионов кубов.

За всё время наблюдений установлено, что количество воды, которое поступает в Чернореченское водохранилище в течение года, очень сильно меняется из года в год, оно может быть от 12 млн до 120-140 млн кубометров. Таким образом, сбрасывать воду из него заставляет сама природа. Это необходимо учитывать.

Также необходимо помнить, что в 50-60-х годах, когда вводилось в эксплуатацию Чернореченское водохранилище, население Байдарской долины составляло меньше двух тысяч человек. Но и тогда существовали планы отселить из долины всех жителей. Так было сделано при строительстве Ялтинского водохранилища в районе села Счастливое. Вместо этого в Байдарской долине население за эти годы выросло до примерно 40 тысяч человек. Под каждый коттедж люди выкапывают септики и выгребные ямы, содержимое которых при каждом выпадении большого количества осадков вымывается.

Это откровенно опасно для Севастополя, поскольку именно город пользуется этой водой. Помните, как в середине 90-х у нас была зарегистрирована вспышка гепатита А? Так вот, проведенные исследования показали, что заболевание было привнесено с водой из Чернореченского водохранилища.

Никто сегодня не даст гарантию, что такой случай не повторится, а потому городским властям необходимо очень внимательно пересмотреть свою стратегию в отношении водообеспечения.

— Ученые могут что-то порекомендовать?

— Я вижу два способа решения. Первый, как когда-то предлагалось, добавить к нашей воде днепровскую воду. Сегодня это весьма затруднительно в реализации.

Второй исходит из понимания, что сейчас мы пользуемся водой из поверхностного стока, в то время как есть возможность пополнить запас за счет подземных вод. К слову, во всем мире сейчас стараются отойти от использования поверхностных стоков к подземным, что экологически чище и безопасней.

— Такой опыт в Крыму есть?

— Вы удивитесь, но частично Южный берег Крыма сейчас питается нашей водой из Родниковского водозабора. В 60-х годах его строительство стоило невероятных денег — 16 миллионов тогдашних советских рублей! Но благодаря этим тратам уже больше полувека ЮБК имеет экологически чистую воду, запасы которой до сих пор никто не выкачал. Такой воды под севастопольской землей много!