Ремонтируют водовод бестраншейным способом

Такой метод, именуемый Rolldown, никакая не новинка. В Севастополе он применяется с 2020 года, причем, теперь, в основном, с использованием отечественного оборудования.

В условиях, когда немалая часть города который год перерыта траншеями из-за ремонта сетей водоснабжения, технологию Rolldown в ГУПС «Водоканал» сочли наиболее эффективной и малоинвазивной для выполнения мероприятий по существенному снижению водопотерь. Как пояснил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов, бестраншейным способом уже выполнена санация 36 километров изношенных труб.

Продемонстрировать, что такое Rolldown на практике работники подрядной организации OOO «Современные системы реновации» решили на примере участка водовода, что ремонтируется на ул.Силаева.

— Участок в четыре с половиной километра, где сейчас проводится санация, был проложен в 1963 году. В последние годы здесь было много аварий, из-за чего в домах на окрестных улицах случались отключения водоснабжения. Сейчас мы эту проблему устраняем комплексно, в том числе улучшаем показатели водоснабжения в районе проспекта Генерала Острякова, улиц Хрусталева, Николая Музыки и др., — предварил презентацию Е.Горлов.

Как рассказал директор ГУПС «Водоканал» Алексей Степакин, технология Rolldown относится к методикам реставрационного восстановления существующих трубопроводов. Она не имеет ограничений по длине ремонтируемого участка, не требует разрушения и демонтажа существующих коммуникаций и, что важно, применяется с использованием полиэтиленовых труб, что позволяет нагревать их, изменяя диаметр.

Для выполнения работ сначала готовятся плети новой трубы и выкапываются стартовый и приемный котлованы, что позволяет выполнять минимальное количество земляных работ и не нарушать существующую инфраструктуру.

Сам процесс состоит из двух этапов: первый — нагревание исходной трубы специальным нагревательным элементом, имеющим форму диска. О том, что нагрев уже запущен, легко можно было понять по распространившемуся запаху горячего полиэтилена. Это идет процесс плавления, то есть размягчения полиэтилена, что становится условием для последующего уменьшения диаметра трубы. Для этого труба протягивается через специальную установку, а после затягивается в старый, предварительно подготовленный водовод. В результате подаваемого давления труба остывает и принимает свою изначальную форму, то есть, возвращается к тому размеру, который имела изначально.

— На выходе получаем новую трубу внутри старой, с нулевым процентом потерь. Самый трудоемкий процесс — это пайка новой трубы, то есть, уменьшение ее в диаметре и затяжка в подготовленную старую трубу, — продолжил рассказ А.Степакин.

По его информации, по времени весь процесс ремонта на участке в 300 метров занимает около недели.

Немаловажно, что на период проведения работ все абоненты переключаются на временные водоводы — байпасные линии, то есть, никаких проблем с водоснабжением не испытывают.

По словам Е.Горлова, в этом году примерно 18 километров сетей будут заменены таким способом. Срок окончания ремонта конкретно этого участка — конец 2024 года.

Очевидным плюсом применения такой технологии — увеличение срока службы водовода до 50 лет.