Поврежденный во время ракетной атаки дом хозяин восстанавливает сам

Помощи от городских властей пострадавший мужчина пока не получил. А как получить и положена ли ему компенсация, не знает.

Вечером 4 января во время ракетной атаки украинских вооруженных сил на Севастополь обломки сбитой ракеты рухнули на хозяйственные постройки частного дома на ул.Уральской, недалеко от ЦУМа.

По словам хозяина дома Владимира Лепехина, он отдыхал в мастерской, смотрел телевизор.

— Раздался оглушительный взрыв. Часть стены, на которой висел телевизор, была выбита взрывной волной внутрь помещения. Камнями от разрушенной стены я был ранен в голову и руку. Примерно через полчаса после происшествия приехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Я был в шоке. Мне оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Сейчас я чувствую себя нормально, — рассказал «Севастопольской газете» В.Лепехин.

В тот вечер в доме также находились сын с женой и дочкой. Они не пострадали.

С тех пор прошло полтора месяца. Вернувшись из больницы В.Лепехин принялся восстанавливать жилище собственными силами.

— Деньги, которые я откладывал на «черный день», пришлось пустить на ремонт дома, а собственную смерть отложить до лучших времен, — с горечью шутит хозяин.

Во время падения обломков ракеты был полностью снесен столб электропередач (сейчас он восстановлен), выбита часть стены мастерской, сантехнической комнаты, гаража. В автомобиле, стоявшем в гараже, вылетели стекла.

Сотрудники МЧС, которые работали на поврежденном доме, зафиксировали разрушения, собрали обломки ракеты и пообещали хозяину, что не оставят его наедине с бедой. Но с тех пор не наведались к пострадавшему.

Как рассказал В.Лепехин неделю назад к нему заходил полицейский и в очередной раз задокументировал события 4 января. Страж порядка объяснил, что информация будет использована для предъявления иска государству Украина за совершение террористической атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Сам В.Лепехин в городским властям за помощью в восстановлении разрушенных строений не обращался, но позвонил в редакцию «Севастопольской газеты» с просьбой помочь ему разобраться в алгоритме действий в подобной неприятной ситуации. Полагается ли возмещение за нанесенный ущерб здоровью, личному имуществу и частной собственности гражданина, проживающего на прифронтовой территории, во время проведения специальной военной операции на Украине? К кому он должен обратиться и какова процедура взаимодействия с властью в таких случаях?

«Севастопольская газета» обратилась за разъяснениями в департамент внутренней политики города. Как только информация поступит в редакцию, мы ее тут же опубликуем.