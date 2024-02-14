МТС и мошенники просят подтвердить телефонные номера

Жители Севастополя массово получают смс-сообщения, что нужно срочно подтвердить персональные данные в договоре с МТС, иначе их телефоны будут отключены. Так ли это, разбиралась «Севастопольская газета».

На ул.Очаковцев в салон мобильной связи, в котором можно оформить за отдельную плату кое-какие услуги материкового оператора, с утра стоит очередь из людей преклонного возраста. Все возбуждены и возмущены. Большинство не понимает, почему им срочно нужно что-то где-то подтверждать на основании пришедших на их телефон сообщений. Да и с интернетом и с госуслугами стоящие в очереди не совсем в ладу. Говорят, что лучше лично подтвердят свои данные в салоне.

Тем временем в городских пабликах идет активное комментирование, что смс рассылают мошенники, использующие фишинговые сайты-наживки, замаскированные под МТС и Госуслуги. «Как только зайдете через госуслуги — ваши денежки ушли», «Ссылка не с официального сайта». «Это развод, посмотрите видео с мошенниками. Это новый метод ихнего развода», — пишут в комментариях.

«Севастопольская газета» обратилась за разъяснением в департамент цифрового развития Севастополя. В приемной по телефону объяснили, что смс рассылают мошенники, официального разъяснения на этот счет у них пока нет, сейчас идет совещание, но о проблеме с возмущенными и рассерженными пенсионерами у салона на ул.Очаковцев доложат руководству.

Желая получить информацию от первоисточника, журналисты редакции позвонили в колл-центр МТС по указанному на их сайте номеру телефона 8-800-250-08-90. И робот рассказал человеческим голосом, что если пришло уведомление о необходимости подтвердить данные, подтвердить их придется: «Без этого ваш номер не будет обслуживаться». Делается это в соответствии с законодательством РФ о связи: мобильные операторы обязаны проверять актуальность паспортных данных своих клиентов.

Проверили. Сходили по рассылаемой в смс ссылке на сайт l.mts.ru/podtverzdeniepersonal. Оказалось, что данные редакционных телефонов подтверждены и актуализировать их не нужно.

Но на этом расследование не закончилось. Пока один журналист разбирался с сайтом МТС, другому на телефон позвонили. Мужчина строгим голосом сообщил, что телефон (на самом деле подтвержденный) нужно подтвердить, иначе его заблокируют. Почему-то звонили с номера оператора «Мегафон» — 924, выданного в Якутии. Вот это точно был мошенник!

Нужно подтверждать, но как?

Напомним, что с 2023 года в Севастополе активно обсуждается информация о необходимости подтверждения данных номеров мобильной связи. Переход на российские мобильные номера проходил на полуострове в 2014 году в наспех организованных «центрах МТС». Там за вполне символическую сумму выдавали краснодарские сим-карты в неограниченном количестве, иногда без всяких договоров и паспортов. Потом иногда оказывалось, что ваш номер зарегистрирован на совсем незнакомого человека.

Но перерегистрировать его на реального владельца можно только в салоне МТС, которых до сих пор в Крыму и в Севастополе нет. А в «дружественных» МТС салонах связи за такую операцию просят до трех тысяч рублей. Туда-то и стоят разгневанные пенсионеры на ул.Очаковцев.