Ледовая арена на стадионе КЧФ построена

Заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию круглогодичной ледовой арены на стадионе КЧФ получено, сообщила пресс-служба АО «АРГО». Это акционерное общество собственными силами, за свой счет на благотворительной основе выполнило проектные и строительные работы.

Заказчик и собственник стадиона — Черноморский флот. Ледовая арена — это первый этап реконструкции стадиона на ул.4-й Бастионной. На демонтаж руин старого потребовался год, ледовую арену построили за два. Также была воссоздана историческая входная группа с колоннами.

Высота двухэтажного «ледового дворца» — 12 м, общая площадь 4,5 тысяч кв.м. На первом этаже располагается ледовая площадка, на втором — административно-бытовые помещения. Размер ледового поля — 26х60 м, трибуны рассчитаны на 350 зрителей.

«Само ледовое покрытие удалось сделать лучшим не только в Севастополе, но и в Крыму: толщина льда — 50 мм, в общей сложности нанесено более 25 слоев, а ледозаливочная машина Zamboni обеспечивает качественную очистку и заливку обновленного верхнего слоя, — с гордостью рассказали в пресс-службе АО «АРГО».

В настоящее время идет процесс передачи здания в ведение Черноморского Флота для его дальнейшей эксплуатации.

АО «АРГО» также ведет строительство культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе. На начало февраля 2024 года его готовность приближается к 50%.

Справка

Стадион КЧФ был открыт в 1949 году. Тогда здесь была только футбольная арена. Это было первое спортивное сооружение, построенное в послевоенном Севастополе.