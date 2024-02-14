Актер Владимир Машков встретился с севастопольскими волонтерами

Актер рассказал, что приехал на полуостров в рамках предвыборной кампании президента.

— Два года назад с нашим театром Табакова мы приехали в Севастополь со спектаклем «Матросская тишина», играли в Херсонесе на огромной сцене. Это был наш первый опыт, когда мы играли на открытой площадке, под открытым небом, где было около 1600 зрителей. Удивительно прошли эти гастроли. В прошлом году мы приехали со спектаклем «Страсти по Бумбарашу» и тоже сыграли на этой площадке, в центре нашего русского мира, это было очень ответственно, — поделился воспоминаниями В.Машков.

Он признался в любви к Севастополю и подвел итоги сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. По его словам, «Севастополь по сбору подписей — в лидерах».

Молодые волонтеры, которые помогали в этом деле, задали гостю вопросы по поводу его карьеры в кино, жизненного успеха и как «оставаться человеком, когда ты уже чего-то достиг».

«Ваш путь был достаточно тернист. Мы все понимаем, что успех — это не только упорный труд, но и хорошие, сильные наставники. Какой самый главный урок вам дал Олег Табаков? — поинтересовался волонтер Степан.

— Успех — «это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». А препятствий в жизни, действительно, было много. Я жил в Новокузнецке, мама работала режиссером в театре кукол, папа — актером в театре кукол, а я не собирался заниматься этой деятельностью, так как любил биологию, в частности, энтомологию, — рассказал В.Машков о начале своего "тернистого пути".

Потом он взял гитару отца, передумал заниматься биологией, а решил поехать в Красноярск — поступать в институт искусств. Там талант начинающего актера не оценили. Зато из-за недобора мальчиков его приняли в Новосибирское театральное училище. Его В.Машков не закончил, а поехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова.

— Мне все время казалось, что он меня хочет выгнать. Но потом в книге «Моя настоящая жизнь» Олега Табакова, которую он мне подарил, я увидел такие слова: «Вовке Машкову я уже на первом курсе определил место лидера, но он такой настырный». И тогда я к нему подошел и говорю: «Олег Павлович, что же вы мне сразу не сказали, что определили мне место лидера, я бы так не лез к вам», — улыбается актер и добавляет, что «нужно верить в себя и в то, что ты делаешь и тогда все получится" – это и есть основной урок, который преподал ему учитель О.Табаков.

Отвечая на вопрос еще одного волонтера, что нужно сделать, чтобы оставаться человеком, он ответил:

— Чтобы быть и оставаться человеком нужно внимание. Внимание тотальное или абсолютное внимание к человеку, деятельности, это и есть любовь. Если вы внимательны к тому, что вы делаете, что вы говорите, значит, вы это любите. А если не внимательны — то имитируете это чувство. Человек, чтобы им оставаться, должен становится внимательней к себе и пространству, — напутствовал молодежь В.Машков.