В Крыму опровергли информацию о прекращении поставок лекарств на полуостров

Отсутствие препаратов для льготников в Министерстве здравоохранения Республики Крым объяснили процедурами закупок.

Министерство здравоохранения опровергло информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении поставок препаратов на полуостров.

«В государственную сеть аптек поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно, как посредством паромной переправы, так и наземным транспортом, в том числе через новые территории РФ», — говорится в телеграм-канале министерства.

Для избежания задержек в поставках медикаментов, организовано взаимодействие с региональным Минтрансом, а временные задержки с поступлением некоторых льготных лекарств связаны с проведением закупок, их поставка ожидается в ближайшие две недели.

«По информации ГУП РК «Крым-Фармация, в учреждении имеется полный ассортиментный перечень лекарственных препаратов. Минздравом Республики Крым проводится регулярный мониторинг цен на наиболее распространенные препараты в государственной и коммерческих аптечных сетях, дефицит медикаментов отсутствует», — добавили в министерстве.