Увеличение сумм платежей за услуги ЖКХ объяснили инвентаризацией

На недоумение севастопольцев, получивших за январь 2024 года платежки с увеличенными суммами начислений и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов ответил, что причина тому — уточненные данные по площади жилых помещений.

— Были произведены уточнения. Уточнили у Севреестра данные по помещениям: кто-то перепланировку сделал, кто-то сделал увеличение площади, либо просто уточнили. По этим данным и производятся начисления. Просто произведена нормальная инвентаризация, — ответил на вопрос Е.Горлов.

По его словам, увеличение сумм платежей может быть связано лишь с индексацией взноса на капитальный ремонт, который в декабре 2023 года увеличен с 11,96 до 15,38 рублей.

— Проведена ежегодная индексация в рамках требований Министерства строительства РФ по утвержденной формуле. Мы ввели минимальный коэффициент для Фонда капремонта, — сказал Е.Горлов.

Он также ответил на вопросы, связанные со сменой оператора, принимающего платежи за коммунальные услуги.

— Сейчас делают распределение платежей по абонентам, в течение двух суток все должны получить квитанции, никаких пеней насчитываться не будет, — сказал Е.Горлов.

По его заверению, платежи, переведенные за январь ЕИРЦ, не потеряются и не пропадут.

— Начисления ЕИРЦ производил в рамках договорных отношений, соответственно, люди оплатили по затратам, которые действительно были ими произведены в рамках полученных коммунальных услуг. Это деньги не потеряются, — сказал замгубернатора.

Напомним, что в отличие от повышения тарифов на коммунальные услуги, которое намечено на второе полугодие, взносы на капремонт повысили с начала года и аж на 28%.