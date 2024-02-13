Ущерб от паводка наконец-то заактировали

По его словам, муниципальные комиссии работали всю предыдущую неделю и составили 24 акта по трем муниципалитетам: 14 — по Орлиновскому, шесть — по Балаклавскому, четыре — по Инкерману.

— Работа достаточно кропотливая, она делается вместе с составлением дефектных ведомостей, указаний линейных размеров объекта, необходимых видов работ, перечня имущества, которое пострадало. Акт будет содержать предварительный сметный расчет для того, чтобы они были переданы в комиссию, — отчитался С.Бездольный.

Он также доложил, что муниципальные комиссии обошли все пострадавшие домовладения, разве что еще необходимо закончить работу в Инкермане. Не исключено поступление и других заявлений.

— На этой неделе акты в городскую комиссию будут переданы, останется их рассмотреть и приступать к выплатам, — сказал чиновник.

За неделю до этого, жители города, пострадавшие от ЧС межмуниципального значения, жаловались на отсутствие понимания, как будут производиться выплаты за нанесенный им ущерб, кто определит сумму ущерба и на основании каких нормативов. Тогда глава города приказал активизировать работу по определению нанесенного стихией ущерба, для чего создать комиссии, которая может принять решение о выплатах дополнительных сумм, если ущерб превышает первоначальную фактическую выплату.

Январский паводок

В ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 мм осадков — треть месячной нормы. В зоне подтопления оказались Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский районы и Инкерман. Всего было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. В городе создали оперативный штаб по устранению последствий обильных осадков.

Было объявлено, что гидроузел №3 не справляется с очисткой паводковых вод, поэтому водоснабжение Севастополя (кроме Северной стороны) отключили. Вернуть воду в трубы города удалось только к 25 января.