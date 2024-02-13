Советскому гербу Севастополя 55 лет

Герб города с Памятником затопленным кораблям был утвержден 12 февраля 1969 года. Но сейчас он оказался на полулегальном положении.

Художники Бюро эстетики Севастопольского морского завода им.Орджоникидзе Надежда Крылова и Сергей Шахунов 55 лет назад создали герб города-героя. С тех пор он является государственным символом города наряду с гимном и флагом. Его используют на торжественных и официальных мероприятиях, в официальной переписке. Но спустя десятилетие после возвращения в Россию закон о гербе российского Севастополя не принят.

По словам авторов, герб Севастополя на своем щите соединил две исторические эпохи. На голубом фоне — Памятник затопленным кораблям — первая оборона. На белом — «Золотая звезда» — награда за победу в Великой Отечественной. А между ними — лавровая ветвь — символ славы и мужества.

— Это знаменательная дата! Но в год 55-летия со дня своего утверждения, герб у нас в городе до сих пор официально не зарегистрирован. И наше заксобрание совершенно не шевелится, депутатов абсолютно не беспокоит этот юридический факт, — считает художник-монументалист, член Севастопольского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Александра Бондаренко. — Наш город выставляется на ВДНХ в Москве под этим гербом, но закон о нем не принят.

С начала перестройки и городские власти Севастополя, и геральдисты-энтузиасты пытались заменить советский герб на дореволюционный — с грифоном. Но в апреле 2000 года щит с Памятником затопленным кораблям и Золотой звездой города-героя вновь был признан официальным гербом города.

Очередную попытку замены предприняли в 2015 году: Законодательное собрание рассматривало законопроект о гербе, разработанном на основе имперского, 1893 года. Тогда и геральдический совет при Президенте России нашел в советском гербе Севастополя много ошибок, характерных для тех городов, чьи символы принимались в 60-е годы прошлого века.

Попытка смены герба вызвала широкий общественный резонанс. Законопроект депутаты отозвали, но пообещали севастопольцам провести референдум по данному вопросу в день президентских выборов — 18 марта 2018 года. Однако к заявленному сроку законодатели к процедуре подготовиться не успели, и референдум отложили на неопределенный срок.

К 10-й годовщине Русской весны вопрос с законом об официальном гербе Севастополя по прежнему не решен.