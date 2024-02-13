Резкое похолодание прогнозируют на юге России

На юг России и Северный Кавказ после аномального тепла 15 февраля придут похолодание и сильный ветер.

«Основной процесс этой недели на юге России — резкое похолодание в четверг, в начале же недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 8-10 градусов. По-весеннему теплая погода — в Крыму и на Кубани, где столбики термометров будут подниматься, словно в Средиземноморье, до 15-18 градусов, местами — до 20 градусов. И затем в южные регионы начнет поступать арктический воздух, и в низовьях Волги и Дона похолодает до 3-8 градусов со знаком минус, в Причерноморье — до 2-7 градусов», — сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

При этом температура воздуха опустится до значений климатической нормы в южной части региона — Крыму, на Кубани, на Ставрополье. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии станет на два-пять градусов ниже нормы. Похолодание продержится как минимум до конца недели.

В Ростове-на-Дону в четверг похолодает в дневные часы до 0-3 градусов мороза. В Волгограде — в пятницу — до 10-12 градусов мороза. В Ставрополе к пятнице температура воздуха опустится с 15-18 градусов тепла до 2-5 градусов мороза, в выходные дни — до 10-13 градусов мороза.

В Краснодаре в четверг — до 10-12 градусов тепла, в пятницу — до 4-6 градусов тепла. В Сочи в четверг похолодает до 10-12 градусов тепла, пройдут дожди.

В Крыму уже 14 февраля температура воздуха понизится на 2-3°, 15 февраля будет дождливо, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6°С.