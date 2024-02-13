Поликлинику в 5-м микрорайоне обещают открыть на год раньше

Поликлинику для взрослых на ул.Молодых Строителей обещают достроить до конца 2024 года. Строительная готовность здания на начало февраля составляет 31%.

Новое медицинское учреждение строится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

— Сейчас рабочие бетонируют стены третьего этажа, производят монтаж инженерных коммуникаций как внутри здания, так и снаружи. Работы мы начали в конце 2022 года. В соответствии с графиком поликлиника должна быть достроена до конца 2025 года, но мы планируем завершить до конца 2024 года. В начале следующего года хотим пройти процедуру сдачи объекта в эксплуатацию, после этого будет проведено лицензирование учреждения, — рассказал журналистам на строительной площадке и.о.директора департамента капитального строительства Иван Погодин.

Поликлиника будет трехэтажной с нулевым подземным этажом, где разместят раздевалки и оборудование, необходимое для функционирования самого здания.

— Сейсмостойкость здания рассчитана на девять баллов. Поэтому оно строится монолитным. Одного монолита будет залито шесть тысяч кубометра! На данный момент эти работы выполнены уже на 80%. Каменной кладки — стены из газобетона — выложено на 70%, — отчитался начальник строительного участка компании-подрядчика «Теплостройсервис» Юрий Парфенов.

Он провел журналистов по стройке и с гордостью сообщил, что потолки у поликлиники будут высокие — 4,5 метра. Правда, часть высоты «заберут» подвесные потолки, под которыми спрячут инженерные коммуникации. А отопление здания предусмотрено от собственной котельной.

По словам И.Погодина, поликлинику жители 5-го микрорайона ждут с нетерпением. Пока здесь только небольшое поликлиническое отделение, а к узким специалистам приходится ездить в другие районы города. В новом же учреждении разместят даже дневной стационар.

Согласно амбициозным планам проектировщиков, территория возле поликлиники станет удобным и красивым местом для ожидания пациентов своей очереди к врачу, но лучше очередей в поликлинике вовсе бы не было. Общая площадь здания — почти 4,7 тысяч кв.метров, а площадь озеленения — более трех тысяч кв.метров. Вокруг высадят деревья и цветы в клумбах, поставят скамейки с архитектурными элементами, а еще оборудуют парковку на 38 мест, пять из них отдадут для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пока стройка, как и год назад, не производит впечатления какого-то слишком бурного и поспешного действия — на объекте работает 25 человек. Начальник участка рассказал, что все строители местные. Число рабочих планируют увеличить, когда «закроют корпус здания».

В марте 2023 года стоимость поликлиники оценивалась почти в 756 млн рублей, сейчас сумма контракта подросла до 824 млн рублей.