Героика города — превыше всего

На волне перестройки значительно возрос интерес к геральдике как инструменту национальной, муниципальной, семейной самоидентификаций. За годы Советской власти в стране возникло несколько сотен новых городов, многие из которых в этот период утвердили свои гербы. При этом некоторые исторические города обозначали себя в новой геральдике посредством советской символики. Таким был и Севастополь.

Особенно удачным решением по модернизации наследия в новых исторических условиях по праву может считаться герб Севастополя. Так авторитетный в странах социалистического лагеря венгерский журнал «Интерпресс-график» в третьем номере за 1983 год в статье «Страницы советской геральдики» назвал герб Севастополя лучшим среди городов-героев СССР.

Герб был создан более полувека тому назад: 12 февраля 1969 года Севастопольский городской Совет депутатов трудящихся принял решение «Об установлении герба Севастополя». Впоследствии решениями горсовета №60 от 26 октября 1994 года, №518 от 21 апреля 2000 года и указом губернатора №77-УГ от 1 ноября 2018 года «О действующем гербе и флаге города Севастополя» он последовательно был утвержден и по сей день пребывает в статусе действующего.

Идея герба и ее воплощение принадлежат супружеской чете художников — Сергею Шахунову и Надежде Крыловой. В Севастополе семья выпускников Московского высшего художественно-промышленного училища, бывшего Строгановского, обосновалась в 1967 году. Победа в конкурсе 1969 года на лучший проект герба города стала их первым общественно значимым итогом совместного труда.

По оценке Н.Крыловой, ими было создано около 40 эскизов будущего герба. Отсчет поискам был положен в городских архивах, где исследователей постигло разочарование: как такового официального герба города обнаружить не удалось. Нашлась лишь документация на геральдическое оформление входной группы на Царскую пристань по мотивам герба Крыма, с грифоном и флагштоком. Потому простор для творчества для художников открывался самый широкий.

«Варианты, конечно, были, и с разной тематикой. Рассматривались эскизы с чисто морской символикой, элементами воинской славы, трудовой доблести; в частности, прорабатывался вариант Вечного огня на Оборонительной башне Малахова кургана. Но мы остановились на последнем проекте с символикой двух героических оборон Севастополя», — вспоминала Н.Крылова.

Но совершенно особой исторической ценностью обладают авторские толкования геральдической композиции, позволяющие проникнуть в глубину художественного замысла. По словам С.Шахунова, белый цвет означает белокаменный город, отстроенный из инкерманского известняка; синий — цвет моря; щит — объединяет и охраняет; Памятник затопленным кораблям — символ русской души с ее важнейшей онтологической идеей самопожетвования, напоминание о мужестве, проявленном в Первую оборону Севастополя; медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза — знак подвига Второй обороны города; лавровая ветвь — символ Славы — объединяет «по диагонали» две героических эпохи в единое историческое прошлое, в котором есть, чем дорожить и чем гордиться.

Не менее цены впечатления художника и от событий Русской весны: «Если быть предельно честным, то впервые я по-настоящему ощутил гордость за такой значимый для России город, свою причастность к его великолепию лишь тогда, когда увидел свое творение на флаге, внесенном 18 марта 2014 года делегацией Севастополя в Георгиевский зал Кремля, где Севастополь под гул оваций всей страны торжественно и официально возвращался в родную гавань по итогам референдума...»

Его соавтор и супруга, оценивая события новейшей истории, делает такую авторскую ремарку: «Мы гордимся тем, что герб Севастополя пережил три эпохи! Героика города — превыше всего».

Своеобразным «щитом» для города и для его герба служат именно такие люди. От их сплоченности и самоотверженности, таланта и трудолюбия в конечном итоге зависит, сколько еще славных эпох соединит по диагонали лавровая ветвь.