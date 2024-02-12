Жители поспорили: им нужен тихий сквер или спортивная зона

Благоустройство сквера на пр.Октябрьской революции между домами №26 и №32 начнется до конца мая. О том, каким он будет, городские власти обсудили с жителями.

Мнения, как всегда, разделились: нужна ли им зона тихого отдыха или спортивная площадка.

— Мы еще раз проведем с ними работу. Пока проектная организация делает сметные решения в рамках тех лимитов, которые были выделены. Соответственно, уже к маю будет комплексный проект, — объяснил и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Он пообещал, что в проекте постараются учесть все пожелания большинства жильцов близлежащих домов. Но сделать это оказалось не слишком просто, поэтому было решено создать инициативную группу.

Сквер на ПОР благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За эту территорию массово проголосовали сами жители. Сейчас площадка между домами выглядит уныло: даже после небольших дождей здесь стоят огромные лужи. Жители надеются, что ливневки в проекте будут.

— На проспекте Октябрьской революции между домами №32 и №40 мы в прошлом году уже выполнили благоустройство одной территории, за которую люди проголосовали. Там очень развитая инфраструктура — и спортивная, и для детского досуга, и для отдыха, — сообщил Е.Горлов.

О том, сделать ли эту территорию спортивной или тихой — для отдыха, как раз и спорили, пришедшие на встречу жители. Некоторые опасались, что в беседках будут собираться «маргинальные личности», а лавочек и так вполне достаточно. Но большинство склонялось к менее шумному проекту.

— Раньше здесь хотели сделать рынок, но нам удалось отстоять территорию. Мне вообще хотелось бы поставить у нас шахматные столы, чтобы люди спокойно играли в шахматы, а на лавочках можно было бы посидеть, поговорить. Но, на мой взгляд, диалог с правительством у нас получился, мы рады, что нам благоустроят и это пространство, — рассказала председатель совета МКД ПОР, 32 Тамара Борисенко.

По словам Е.Горлова, точно решено, что в новом сквере проведут озеленение, установят скамейки и урны, появится освещение и пешеходная сеть. Дорогу, прилегающую к общественному пространству, тоже отремонтируют. Возможно, рядом обустроят и парковку, но если за нее проголосуют жители. И многие склоняются, что парковке — быть.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Севастополе с 2017 года. За это время было благоустроено 44 зеленые зоны, еще 10 приведут в порядок в 2024 году. Их перечень содержит следующие территории:

— сквер у Центрального рынка на ул.Одесской, 3;

— зеленая зона между домами №26 и №32 на пр.Октябрьской Революции;

— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» на ул.Софьи Перовской, 10а в поселке Любимовка;

— зеленая зона в районе дома №5а на ул.Сумской в селе Хмельницком;

— территория между домами №31 и №35 на ул.Центральной в селе Родном;

— зеленая зона в районе дома №2 на ул.Юбилейной в селе Фронтовом;

— территория в районе дома №7 на ул.Шевкопляса в Инкермане;

— сквер вокруг пруда «Зеленуха» на ул.Ивана Пахомова в селе Орлином;

— общественная территория около спортивной площадки в районе дома №24 на ул.Ветвистой в поселке Солнечном;

— территория у Дома культуры в селе Вишневом.