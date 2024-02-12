Всех школьников будут учить плавать

Правительство РФ утвердило программу «Плавание для всех». В школах, где есть бассейны, детей будут учить плаванию уже со второго класса.

«До сих пор в России реализовывались аналогичные ведомственные и региональные программы. Теперь такая работа будет охватывать всю страну. В школах, где есть бассейны, программа предполагает внедрение учебного модуля «Плавание» уже со второго класса. Таким образом, к 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна составлять до 80%», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Предполагается, что в ближайшие шесть лет обучение плаванию пройдут 12,5 миллиона детей. Из них — 124 тысячи с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. План реализации программы уже утвердили: массовые занятия плаванием со второго класса начнутся уже в первом квартале текущего года в 14 регионах страны. Тренеры, работающие с детьми, будут повышать квалификацию.