Утопил собутыльника в Северо-Крымском канале

Пьяная ссора оказалась фатальной для одного из собутыльников.

Житель крымского села Журавки избил собутыльника и утопил его в Северо-Крымском канале. При этом он связал ноги жертвы электрическим кабелем и привязал к нему части бетонных столбов.

«Установлено, что в ночь на 3 февраля во дворе частного домовладения села Журавки Кировского района в компании нетрезвых мужчин произошел конфликт, в результате которого 37-летний сельчанин нанес удар 51-летнему земляку. Подумав, что знакомый скончался, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Вместе с приятелем он оттащил мужчину, находившегося без создания, на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Труп мужчины обнаружили сельчане. Экспертиза показала, что потерпевший умер от утопления. Подозреваемого в убийстве задержали на вокзале Симферополя 9 февраля.

«Свою вину в совершении убийства сельчанин признал, показав в ходе проверки показаний на местности как совершал преступление. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе следкома.

Также будет дана оценка действиям подельника подозреваемого, который помог совершить преступление.