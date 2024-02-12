Сквер в Инкермане заливает ничейная канализация

Сквер Ветеранов в Инкермане был назван эпическим 12 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатором Михаилом Развожаевым.

Причина тому – заливающая сквер канализация, которая, по словам и.о.заместителя губернатора Евгения Горлова, является бесхозной.

– Там ливневая канализация, которая не стоит на балансе, мы сегодня ее прочистим полностью и сделаем отвод, – ответил он на вопрос М.Развожаева.

– Посмотрите, там яму какую намыло! Надо приводить в порядок, тогда и делать так, чтобы дальше так не было, – распорядился М.Развожаев.

Жители Инкермана в комментариях жалуются, что несмотря на потраченные на ремонт сквера 35 млн руб, его нынешнее состояние вызывает вопросы.

– Каждый дождь – поток воды, размывающий землю и заливающий находящуюся в грунте электрику. Светильники у столбов уже не работают. Самое страшное, что строители знали об этой проблеме (сделали канавку в тротуаре), но не предприняли ничего для ее решения, – пишет один из пользователей соцсети.