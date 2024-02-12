Профинансировали видеонаблюдение за выборами

В постановлении правительства Севастополя говорится, что городской избирательной комиссии в целях финансирования мероприятий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 2024 году из резервного фонда выделяется 2,48 млн рублей для приобретения средств видеонаблюдения (видеофиксации).

По данным Центральной избирательной комиссии, на проведение выборов президента России в этом году правительство страны выделяет 33,2 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем стоимость президентских выборов в 2018 году (17,7 млрд рублей). Основная часть средств пойдет на оплату работы избирательных комиссий — 32,8 млрд рублей. Госорганы, которые решают вопросы регистрации и учета избирателей (МИД, Минобороны и другие), получат 170 млн рублей. На исполнение полномочий Центризбиркома отводится 217,1 млн рублей.

В ходе выборов Президента 2018 года по всей стране на покупку и монтаж видеокамер было потрачено около трех миллиардов рублей. Видеонаблюдение было организовано на всех участках региональных и районных центров для голосования.

Выборы главы российского государства назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня, начиная с 15 марта.