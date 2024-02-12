Орудия на 11-й батарее очистили от граффити

Восьмицветного кота, которого некий горе-художник из Москвы нарисовал на корабельном орудии на территории музея на 11-й береговой батарее, стерли, а самому орудию вернули изначальный вид.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор музея «Береговая батарея №11» Владимир Семенов.

По его словам, после длительных выяснений, как именно следует избавиться от вандального рисунка, решение было найдено. Тем более, что сотрудники Севнаследия разрешили избавиться от рисунка своими силами.

Инициативу проявила частная стоматологическая фирма на ул.Парковой. Руководитель медучреждения вместе с сотрудниками в течение двух дней отмыли орудие от рисунка специальным средством, которое привез в музей севастополец Владимир Крайнов. Еще один энтузиаст, чья фирма занимается покраской судов, предложил свою помощь по возвращению орудию изначального вида.

— Приехали и заново покрасили оба орудия с помощью краскопульта, — рассказал В.Семенов.

Ребята также покрасили металлические двери, что ведут в казематы и ставни, что внутри каземата.

К Дню Победы 9 мая музейщики надеются привести в порядок территорию батареи: кое-где освежить облупившуюся краску, где-то подбелить стены.

Директор очень благодарен севастопольцам за оказанную помощь. К сожалению, никто из городских чиновников таковую ему так и не предложил.