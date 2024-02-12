Ремонтируют причал на Михайловской батарее

Уже на этой неделе собираются транспортировать причал-понтон для возобновления катерного сообщения между Артбухтой и Радиогоркой.

Работы по организации катерного сообщения с пл.Захарова завершены. Разбитый после шторма 27 ноября причал удалось восстановить. Следующий объект ремонта — причал на Михайловской батарее, о котором 12 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя упомянул губернатор Михаил Развожаев.

По словам и.о.заместителя губернатора Павла Иено, гидротехническое обследование причала №4 на Михайловской батарее уже завершено. Уже на этой неделе можно будет приступать к транспортировке причала-понтона, который может быть использован в качестве резервного варианта для возобновления сообщения «Артбухта – Радиогорка» на время реконструкции основного причала №3.

Поскольку причал на Михайловской батарее находится в ведении Черноморского флота, было получено согласование с военными.

О планах по дальнейшему ходу работ М.Развожаев поручил доложить ему отдельно.