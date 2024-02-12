Крымские музеи продолжают борьбу за своё скифское золото, отданное Украине

«Известно, что все нидерландские суды приняли решение в пользу возвращения скифского золота на Украину. Исчерпан лимит возможностей решать этот вопрос на территории Нидерландов, поэтому музеи — я подчеркиваю, музеи Крыма — обратились в Европейский суд по правам человека. Поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, полагая, что суд может восстановить справедливость», — сказал собеседник агентства.

По словам Швыдкого, несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы, музеи как юридические лица имеют право обратиться в ЕСПЧ. «Истцом здесь является на Российская Федерация, а музеи Крыма, потому что они заключали договор с нидерландским Музеем Алларда Пирсона и в этом смысле нарушены их права. В этом смысле я полагаю, что все обосновано. Но это очень политизированная ситуация, больших надежд нет. Но надо использовать и эту возможность, потому что другой возможности больше нет», — заключил спецпредставитель президента.

Скифское золото — коллекция более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Украине коллекции скифского золота нелегитимным, бессовестным решением и фактически кражей.