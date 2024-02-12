Контейнерные площадки для мусора сделали в колонии

В Крыму установили 575 контейнерных площадок для сбора ТКО, изготовленных на производстве исправительных учреждений полуострова. Мусорные баки окрашены в желтый и зеленый цвета.

«В прошлом году подведомственные учреждения УФСИН Республики Крым приняли участие в региональной программе по благоустройству территорий. Так, в рамках заключенных контрактов, осужденные изготовили площадки для сбора ТКО, которые были установлены во всех муниципальных образованиях полуострова», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

Почти 600 контейнерных площадок заключенные делали в течение прошлого года. В УФСИН отметили, что исправительные колонии могут выступать единственными поставщиками товаров, работ или услуг. При этом заключить контракт на эти работы можно без процедуры аукционов, конкурсов и запросов котировок.