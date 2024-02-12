Избили подростков и разгромили автозаправку

Братья, приехавшие в Севастополь в поисках работы, выпили и устроили бойню с погоней и разгромом.

Двое мужчин избили четырех подростков во дворе многоквартирного дома. Пострадавшие, пытались укрыться на автозаправке, но нападавшие разгромили АЗС.

Наряд вневедомственной охраны приехал на АЗС в Севастополе по сигналу подростков. Росгвардейцы задержали буйных правонарушителей, которые, предположительно, были пьяны. Мужчины оказались родными братьями и приехали в Севастополь на подработку из Джанкойского района Республики Крым. Ранее они были судимы, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел Нахимовском районе города в конце прошлой недели. Сейчас с агрессивными мужчинами разбирается севастопольская полиция.