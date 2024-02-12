Дом на Леваневского, 18 — зона чрезвычайной ситуации

После взрыва газа и обрушения строительных конструкций в многоквартирном доме на Северной стороне, сложившаяся в здании обстановка признана чрезвычайной ситуацией.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства. Он будет действовать до особого распоряжения.

«Ввести с 6 февраля 2024 года и до особого распоряжения на территории Нахимовского муниципального округа режим чрезвычайной ситуации. [...] Признать обстановку, сложившуюся на ул.Леваневского, 18, чрезвычайной ситуацией муниципального характера», — сообщается в документе.

Руководителем по ликвидации ЧС назначен и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Утром 6 февраля в одной из квартир жилого дома на ул.Леваневского, 18, произошел взрыв, по предварительной версии, бытового газа. Сообщалось, что в квартире никого не было, часть перекрытий между первым и вторым этажами обрушилась. Пострадали припаркованные машины. Всего из здания службами МЧС было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей.

По факту обрушения части жилого дома №18 по ул.Леваневского в Нахимовском районе прокуратурой города Севастополя организована проверка. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.