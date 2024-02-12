Догазификации препятствует дороговизна газового оборудования

По словам губернатора, именно цена на газовое оборудование препятствует процессу догазификации. Решить вопрос можно, договорившись о предоставлении жителям рассрочки на приобретение оборудования.

— Думаю, здесь надо будет с банкирами встретиться по по воду программы рассрочки. Подумаем, посчитаем наши возможности по компенсации процентной ставки. Сейчас сразу такое решение мы принять не можем. Посчитаем объем потенциальный, и потом надо это делать. Потому что явно, главный затык, кроме наших, иногда некачественных организационных усилий, — в отсутствии у людей возможности купить газовое оборудование по той цене, по которой оно сейчас есть. Даже со всеми скидками, — обратился глава города к и.о.заместителя губернатора Евгению Горлову.

Программа догазификации — это бесплатное строительство региональным оператором газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого дома в газифицированном населенном пункте. При этом внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу и установку оборудования. Льготникам и эти затраты компенсируют.

Программа федеральная и уже бессрочная. В Севастополе в программу догазификации включили более 18 тысяч домовладений.