Будут разбираться со слишком высокой ценой на техобслуживание газового оборудования

Тема слишком явно завышенной стоимости обслуживания газового оборудования была поднята 12 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Как отметил губернатор Михаил Развожаев, по этому поводу люди возмущаются массово.

— Я понимаю, что это нерегулируемый тариф, но вы мне доложите сегодня вечером, из чего он складывается, почему такая цена высокая, которую ПАО «Севастопольгаз» и наш ГУП выставляют? Почему она существенно выше, чем в Республике Крым, там по-другому оценивают, что ли?— обратился он к своему заместителю Евгению Горлову.

Тот в ответ принялся объяснять, что, дескать, сейчас договорные отношения включают позиции, которые ранее вообще не учитывались при работе ресурсоснабжающих организаций. Мол, их включают в стоимость на вполне законных основаниях.

— Законное-незаконное, если они там цену завышают, понятно, что здесь в ФАС нужно обращаться, пускай они разбираются, откуда такое ценообразование, являясь монополистами в этом вопросе. Доложите и будем принимать решение, — пообещал М.Развожаев.