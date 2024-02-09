В районе Ялты горел лес

О возгорании леса в Ялтинском горно-лесном заповеднике сообщили 8 февраля на странице в соцсети ФГБУ «Заповедный Крым».

По имеющейся информации, загорелась лесная подстилка в районе Заячьей тропы в районе Ялты.

Приблизительная площадь возгорания при обнаружении составила 0,04 га.

Сообщение о возгорании было получено в 18.25, пожарные прибыли на место в 19.30, через двадцать минут приступили к тушению. По состоянию на 20.04 в тушении были задействованы 5 единиц техники и 18 пожарных, еще 3 единицы и 5 человек личного состава тушили пожар от МЧС.

Сложностью в работе стала крутизна склона в 45 градусов, а также скалистые каменные россыпи.

По сообщению МЧС, в 6.40 утра 9 февраля лесной пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал.