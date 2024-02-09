В игре «Что? Где? Когда?» соревновались районами

Соревнования в популярной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (региональный отборочный этап) 6 февраля прошли между двумя севастопольскими района – Балаклавским и Нахимовским.

Встреча состоялась в Малой Академии наук г.Севастополя. Об этом рассказал «Севастопольской газете» главный организатор и ведущий турнира, методист Севастопольского отделения Малой академии наук Владимир Неграш,

На этот раз на кону было право пройти в финал школьного чемпионата России, за которое боролись шесть команд, представляющие учебные заведения двух районов города. По словам В.Неграша, все команды слаженно работали на протяжении трех этапов игры. Им пришлось ответить на 30 интересных вопросов различной сложности.

Каждая из команд проявила волю к победе, продемонстрировала эрудицию в различных областях знаний. По итогам отборочного тура определены финалисты игры.

Так, в младшей возрастной категории Нахимовского района победила команда «Кадеты» (школа №6), а в Балаклавском районе – команда «Эрудит-Джуниор» (школа № 17). на втором месте — «Мозговой штурм» (школа № 33 им. В.И. Герасимова).

Среди команд старших ребят лучшей признана команда «Любители катеров» (школа №9), второй результат показала команда «Настоящие гуманитарии» (школа № 19). третье место – у команды «Магия разума» (гимназия № 10 им. М.Е.Ефимова).