Снова будут вручать медали «За любовь и верность»

Севастопольские пары, которые прожили в браке не менее 25 лет, активно подают заявки на получение медали «За любовь и верность». Награждение пройдет 8 июля, в День семьи, любви и верности, но медали дадут не всем.

— Заявления подаются в департамент социальной политики по районам. Заполняется специальная анкета. Хочу сразу сказать, что не каждому дадут медаль. Будет проходить отбор, серьезный отбор. Вы же понимаете, сколько человек у нас прожили в браке много лет. Конечно, будет много заявлений, а эти заявления придут не только от нас, они будут поступать из всех регионов, – сообщила начальник Управления ЗАГС города Севастополя Ирина Жарикова в прямо эфире ЦУР.

В прошлом году вручение медалей "За любовь и верность" вызвало настоящий общественный резонанс. Многие супружеские пары не знали об этой награде и не успели подать документы. Сейчас время еще есть: прием заявок продолжится в районных управлениях соцзащиты до 10 апреля.

На лицевой стороне медали изображены святые Петр и Феврония Муромские с гравировкой «За любовь и верность. Семья – единство помыслов и дел». На оборотной стороне – название праздника и его символ полевая ромашка. Среди белых лепестков два цветных – синий и красный, символ мужского и женского начала.Существует определенный порядок получения такой награды, связанный с подачей заявлений в федеральный Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева.

Чтобы та или иная семья стала кандидатом на получение медали, ей нужно соответствовать определенным критериям. Среди них: долгая история семейного союза; крепость отношений, основанных на любви и верности; благополучие семьи, обеспеченное трудом ее членов; воспитание детей как достойных членов российского общества. Помимо этого, могут учитываться общественные награды и благодарности, а также активное участие в жизни муниципалитета, в котором проживает семья.

По словам И.Жариковой, тем парам, которые не смогут присутствовать на награждении, медали привезут домой. А так как 2024 год объявлен Годом семьи, в Севастополе пройдет около 170 мероприятий, посвященных семейным отношениям.