Крымчанка вышла замуж за вознаграждение в 15 тысяч рублей

Гражданин Азербайджана женился на 18-летней крымчанке, заплатив ей 15 тысяч рублей. Суд признал их брак фиктивным.

В 2023 году иностранец заключил брак с 18-летней жительницей Кировского района. Отдел миграционного контроля выяснил, что молодожены оформили отношения без намерения создать семью. Зато мигрант из Азербайджана получал возможность находиться на территории Российской Федерации, не получая специальную квоту, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым.

Мигрант за фиктивный брак заплатил девушке 15 тысяч рублей. Кировский районный суд Республики Крым признал брак недействительным.